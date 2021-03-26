В Минфине заявили о неизбежном росте процентных ставок

Замминистра финансов России Алексей Моисеев выразил мнение, что процентные ставки неизбежно вырастут, а ключевая ставка в будущем будет выше, чем нынешняя. Об этом он сказал в ходе всероссийской банковской конференции, передает ТАСС.

По словам чиновника, во всех официальных документах Центробанка (ЦБ) уже задан диапазон роста ставок, но как они на самом деле будут увеличиваться, еще неизвестно. «Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6%», — заявил Моисеев.

Он отметил, что в любом случае это будет выше, чем в настоящее время. Это то, что должны все понимать», — сказал Моисеев.

Как указал замглавы Минфина, недавнее решение ЦБ повысить ключевую ставку ЦБ было для многих «холодным душем».

«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», — подчеркнул Моисеев.

19 марта Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это произошло впервые с 2018 года.