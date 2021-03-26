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Деловые новости

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Минпромторг не ожидает подорожания пива на фоне эксперимента по маркировке

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает роста цен на пиво на фоне эксперимента по его маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале российское правительство согласовало проведение эксперимента по маркировке пива и изготовленных на основе пива продуктов, а также отдельных видов слабоалкогольных продуктов. Эксперимент планируют провести в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

«А почему? Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, при проведении маркировки молочной продукции ее стоимость не выросла.

Ранее стало известно, что в России может появиться маркировка крепкого алкоголя.

В марте 2021 года СМИ узнали, что Минфин может ужесточить требования к составу пива.

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