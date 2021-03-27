У мошенников появилась схема кражи денег у клиентов BlaBlaCar

Мошенники начали красть деньги клиентов банков через карпулинговый сервис BlaBlaCar, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, одна из пользовательниц сервиса нашла водителя, чтобы передать посылку в другой город. Автомобилист попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. Позже мужчина заявил, что это много и сдачу он вернет ей не на карту, а якобы через BlaBlaCar. Девушке пришла ссылка с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и код CVV.

Эксперты подтвердили, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Отмечается, что условия пользования BlaBlaCar запрещают водителю просить «аванс». Кроме того, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя.

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, такая мошенническая схема появилась несколько месяцев назад. Злоумышленники не взламывают официальный сайт сервиса, а создают отдельную страницу в интернете с похожим дизайном и адресом, куда и перенаправляют жертву.

Директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, в свою очередь, заявил, что в процессе бронирования места у водителя-попутчика в приложении несколько раз всплывает уведомление, что нельзя совершать предоплату поездки, предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. Он добавил, что через BlaBlaCar запрещено передавать посылки.

Ранее были раскрыты главные схемы мошенников с переводами «по ошибке».