Таджикистан установил даты регулярных рейсов Душанбе – Москва - Душанбе, которые начнутся 2 апреля. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации (АГА) республики Икром Субхонзода, передает РИА «Новости».

По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «ЮТэйр».

Первый самолет из таджикистанской столицы отправится в Москву в пятницу, 2 апреля.

Субхонзода также добавил, что на рабочей встрече в пятницу, 26 марта, АГА призвало отечественные и зарубежные авиакомпании не допускать необоснованного увеличения стоимости авиабилетов. В итоге была определена стоимость авиабилетов «туда-обратно» по цене $500.

Глава АГА уточнил, что цена авиабилета в каждую сторону будет варьироваться в зависимости от количества пассажиров. Кроме того, с улучшением эпидемиологической ситуации будут приняты соответствующие меры по увеличению рейсов.

Решением оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, с 1 апреля Россия возобновляет полеты в Таджикистан, Германию, Венесуэлу, Сирию, Узбекистан и Шри-Ланку.