Польша ужесточит отношение к судам за участие в реализации «Северного потока — 2»

Власти Польши ужесточат отношение к судам, которые нарушают санкции против «Северного потока — 2» и продолжают помогать строить российский газопровод. Об этом заявил замминистра инфраструктуры страны Гжегож Витковски в эфире Польского радио.

Отмечается, что речь идет о двух судах — Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска и ходят под флагом Польши.

По словам Витковски, эти два судна в последнее время ведут активную работу по «СП — 2».

«С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — заявил замминистра.

22 февраля министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой предпринять все возможные усилия для остановки строительства «Северного потока — 2».

Дипломаты заявили в письме, что Россия пользуется тем, что соседние страны зависимы от энергоснабжения, особенно природного газа, а Соединенные Штаты в данном вопросе продолжают играть критически важную роль.