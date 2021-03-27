Ипотека на строительство частных домов появится в России в 2021 году

В текущем году в России начнут выдавать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, однако процентная ставка по таким займам будет выше обычной, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА «Новости».

«Провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный», – заявил заместитель председателя российского правительства.

По словам Хуснуллина, финансирование программы составит «десятки миллиардов», однако точные цифры называть преждевременно.

«Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом», – рассказал вице-премьер.

26 марта министерство финансов России внесло в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки под 6% на строительство частных домов.