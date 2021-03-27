Центробанк оценил текущую стоимость нефти

Банк России считает текущую стоимость нефти справедливой, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти – она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой», – рассказал зампред ЦБ.

По его словам, на данный момент цена нефти превышает среднесрочные прогнозы регулятора.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2020 году объемы поставок нефтепродуктов и нефти из России в США значительно выросли.