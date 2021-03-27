Россия и ОАЭ выдали разрешения на чартерные рейсы

Авиарегуляторы России и Объединенных Арабских Эмиратов выдали разрешения на осуществление всех чартерных рейсов между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», – рассказал источник.

Ранее агентство ТАСС также со ссылкой на источник сообщало, что российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы в ОАЭ из-за проблем с выдачей разрешений на выполнение таких перевозок в летнем сезоне полетов, который начинается с 28 марта. Под отмену могли попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. билетов.

Регулярное авиасообщение между Россией и ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года. Кроме регулярных рейсов между странами выполняются грузопассажирские полеты, предназначенные в первую очередь для перевозки грузов, однако воспользоваться таким рейсом могут и пассажиры.