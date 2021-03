Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, не смогли снять с мели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации канала.

По его словам, следующая попытка освободить судно и проход по Суэцкому каналу будет предпринята в воскресенье, 28 марта, во время очередного прилива.

«К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», — заявил источник.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Десять буксиров постоянно пытаются снять Ever Given с мели, однако их действия осложняются большими размерами судна и количеством груза. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места.

Ранее российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно.