Эксперт рассказал о лучшем антиинфляционном активе

Чтобы доход превысил инфляцию, инвесторам нужно покупать реальные активы — сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы — и уменьшать финансовые — акции, облигации. Об этом рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов, пишет РИА «Новости».

По его словам, лучшим антиинфляционным активом считается золото. Между ценой на металл и ростом инфляции существует корреляция в 90%. Укреплению золота способствуют также ослабление доллара и «бесконтрольное печатание денег в развитых странах».

«Инвестиции в них (реальные активы) возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость», — сказал Ачкасов.

Одновременно эксперт уточнил, что если отказаться от финансовых активов нельзя, то предпочтение стоит отдавать акциям, потому что в долгосрочной перспективе, как правило, облигации снижаются в цене.

Ранее стало известно, что снижение темпов инфляции в России до 4% может быть отложено до 2022 года.