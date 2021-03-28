Пашинян: Армения и Азербайджан должны вместе пользоваться ж/д сообщением с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разблокирования региональных железных дорог. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наши железные дороги в Иран и Россию проходят через Азербайджан. Не может быть так, чтобы мы получили дорогу по их территории, а они по нашей — нет. Мы должны принять решения о том, что должны взаимно пользоваться дорогами», — сказал Пашинян.

По его словам, необходимо изменить отношение к региону.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали в телефонном разговоре, что обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась и остается спокойной.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.