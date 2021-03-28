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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

Россия готова помочь разблокировать Суэцкий канал

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Россия готова помочь властям Египта снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам дипломата, российская сторона «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале» и надеется на скорое решение проблемы.

«Естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – отметил дипломат.

При этом он добавил, что на данный момент Египет не обращался к России за помощью.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

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