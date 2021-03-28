Россия готова помочь разблокировать Суэцкий канал

Россия готова помочь властям Египта снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам дипломата, российская сторона «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале» и надеется на скорое решение проблемы.

«Естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – отметил дипломат.

При этом он добавил, что на данный момент Египет не обращался к России за помощью.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.