Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

Президент Египта поручил разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовиться к облегчению груза контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Рабиа.

По словам Рабиа, в настоящее время эксперты оценивают, сколько из 18 300 контейнеров необходимо снять с судна, чтобы снять его с мели.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

Ранее российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.