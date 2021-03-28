Пашинян назвал медь «нефтью» Армении и призвал запретить ее экспорт

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал медь аналогом нефти для Армении. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Пашиняна, Армения является одной из богатейших в мире стран по запасам меди, при этом цены на руду с 2000 года выросли почти в 6-7 раз.

«Многие говорят, что медь – это «нефть» XXI века, и очевидно, что цены на медь будут очень высокими в XXI веке, так как она является главным компонентом при производстве двигателей для электромобилей», – отметил премьер.

Он подчеркнул, что Армения не может использовать это богатство из-за преимущественного экспорта руды.

«Мы должны поставить перед собой задачу ограничить, а в среднесрочной перспективе – вообще запретить экспорт руды», – добавил Пашинян.

Глава армянского правительства добавил, что страна должна стремиться к экспорту исключительно готовой продукции из меди.

Ранее Пашинян призвал сформировать общие рынки нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).