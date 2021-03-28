В России зафиксировали рост цен на вторичное жилье

В России продолжается рост стоимости на вторичное жилье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.

Так, в последние месяцы повышение стоимости было зафиксировано на отметке в 1,3%.

По мнению экспертов, после роста спроса на данный сегмент жилья в прошлом году на рынке фиксируется нехватка предложения, что дает возможность собственникам повышать цены.

Согласно представленным данным, в 16 крупных российских городах стоимость вторичного жилья составила 88,76 тыс. руб. за кв. м.

При этом они отмечают, что повышение ключевой ставки может привести к сдерживанию спроса и снижению цен на квартиры из-за повышения доступности ипотеки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила регионы для продления программы льготной ипотеки.