Источник: Суэцкий канал перейдет на круглосуточный режим работы

Суэцкий канал после разблокировки перейдет на другой режим работы. Скопившиеся у его входов и в озере в центральной части грузовые суда будет круглосуточно пропускать по каналу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

«Как только канал возобновит работу, он будет работать круглосуточно для оперативного пропуска всех кораблей, ждущих очереди», — сказал собеседник агентства.

Как правило, корабли плывут по Суэцкому каналу колоннами, которые выдвигаются в 03.30 из Порт-Саида (северный вход в канал) и в 04.00 из Суэца (южный вход). Суда должны пройти весь канал до 23.00, говорится в правилах навигации на сайте канала.

Источник также рассказал, что передняя часть судна-контейнеровоза Ever Given, севшего в на мель в канале, «немного сдвинулась». При этом он указал, что этого недостаточно для снятия корабля с мели. «Точных сроков окончания операции назвать не можем, это может произойти в любой момент», — заявил источник.

Ранее Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала.