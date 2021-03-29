РБК: в России предложили ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России хотят ужесточить правила использования контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Как сообщается, ведомства предлагают внести изменения в законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», а также КоАП. Они уже направили в Минфин соответствующие документы.

Так, предлагается сократить перечень случаев, при которых ККТ может не применяться на рынке, и обязать арендаторов подтверждать наличие такой техники перед заключением договора аренды. Кроме того, отмечается необходимость обязать управляющие рынками компании осуществлять постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ и запретить допуск на рынок лиц, деятельность которых приостановлена. Также предлагается упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

В ведомствах отмечают, что на сегодняшний день сложилась ситуация, показывающую незаинтересованность и сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли».