СМИ: кусок скалы может помешать снятию с мели судна на Суэцком канале

Снятию с мели застрявшего на Суэцком канале судна-контейнеровоза Ever Given может помешать кусок скального массива, передает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, носовая часть корабля уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке судна.

Согласно сообщению, облегчение тоннажа судна через его разгрузку может стать единственным возможным вариантом возвращения контейнеровоза в фарватер.