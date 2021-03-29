Судно-контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, сняли с мели. Об этом пишет у себя в Twitter поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping.

Там отметили, что судно было успешно снято с мели в 04.30 по местному времени (05.30 мск).

Как передает Bloomberg, пока еще неясно, как скоро движение по водной артерии будет восстановлено. По информации агентства, в настоящее время в очереди находятся свыше 450 различных судов.

Отмечается, что спасателям удалось освободить корабль после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.