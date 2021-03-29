В России могут вырасти цены на такси

В России могут вырасти цены на услуги такси, примерно на 5–10%, из-за повышенной стоимости бензина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

Отмечается, что в таксопарках также переживают из-за увеличения стоимости метана. По словам Зариповой, значительный рост цен на этот вид топлива серьезно затормозит переоборудование транспортных средств.

При этом случаи завышения цен в несколько раз уже были в нескольких регионах России, в том числе в Приморском крае.

Согласно информации Федеральной антимонопольной службы, с начала 2021 года к ним поступило около 60 жалоб на увеличение цен на услуги агрегаторов такси. Более 50% из них пришлось на середину февраля из-за неблагоприятных погодных условий в разных регионах страны.

В основном на подорожание такси пожаловались жители Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Астрахани и Орловской областях.

В феврале сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку обоснованности изменения цен агрегаторами такси при непогоде.