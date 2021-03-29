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Деловые новости

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Иранские производители могут поставить «Спутник V» на рынок до конца апреля

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Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID «Спутник V» на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran.

«Два иранских фармпроизводителя, на чьих мощностях будет производиться «Спутник V», сообщили, что до конца апреля они планируют поставить вакцины на рынок (для свободного приобретения. – ред.)», — сказал он.

Ранее Россия и Иран договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого Иран заключил с Россией договор о покупке и совместном производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Кроме того, в рамках договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), до 4 февраля текущего года в Иран будет отправлена партия вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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