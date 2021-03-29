В Китае предрекли потери для экономики Украины из-за «Мотор Сич»

Декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао заявил, что возвращение в госсобственность предприятия «Мотор Сич» может привести к большим экономическим потерям для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с «Мотор Сич» серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине», — отметил Хун Тао.

По его словам, на сегодняшний день нет необходимости в ответе на санкции Украины, касающиеся китайских инвесторов, так как, возможно, они были введены государством под внешним давлением. Однако украинскому правительству нужно четко понимать и оценивать инвестиционные риски, добавил он.

«Украина сейчас сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», — отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что за последние годы крупные сделки очень часто срывались из-за вмешательства правительства, именно поэтому необходимо стать более острожными в приобретении чувствительных компаний, иначе можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации двигателестроительного завода «Мотор Сич».

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, разрабатывающее, производящее, ремонтирующее и обслуживающее авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.