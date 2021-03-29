РФПИ запустило производство более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V» в Китае

Российский фонд прямых инвестиций и его китайский партнер договорились о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае. Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении фонда.

»РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

Ранее сообщалось, что иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID «Спутник V» на рынок до конца апреля. До этого Россия и Иран договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.