В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тысяч 673 рубля», — отметила она.

По словам Баталиной, прожиточный минимум не может быть выше уровня пенсионного обеспечения. Если пенсия оказывается меньше, гражданин РФ получает социальную доплату до прожиточного минимума.

Ранее правительство Российской Федерации утвердило постановление, по которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.

Также Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии, согласно которому 1 января 2022 года социальная доплата будет устанавливаться без заявления.