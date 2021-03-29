Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил рассчитывать социальные пособия исходя из общего дохода семьи и выплачивать их не только семьям с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ведомство проанализировало действующие меры поддержки, а также возможность их расширения.

В итоге специалисты СП пришли к выводу, что можно распространить детское пособие на несовершеннолетних граждан до 17 лет, но даже в этом случае не всегда семья сможет покинуть зону бедности.

Кудрин выразил мнение, что это связано с тем, что пособие в любом случае «распределяется» между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может быть выше размера пособия.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — уточнил председатель СП.

Он отметил, что это поможет снизить бедность и достичь тех целей, которые поставил президент России Владимир Путин.

Кудрин добавил, что соответствующие предложения Счетной палаты представлены в правительство.

Ранее адвокат Яна Любимова рассказала, что отказ в предоставлении выплат на детей от трех до семи лет возможен, если у родителей отсутствует официальный доход.

Она подчеркнула, что исключениями являются уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, статус безработного сроком не более полугода, а также ряд социально сложных ситуаций.

В марте сообщалось, что Минтруд РФ хочет ограничить детские пособия «подозрительно бедным» семьям.