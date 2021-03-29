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Деловые новости

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Ever Given снова заблокировал Суэцкий канал

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Ранее заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал поперек водной артерии. Об этом сообщает Reuters.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал разблокирован — контейнеровоз Ever Given снят с мели.

Отмечалось, что пока еще неясно, как скоро движение по водной артерии будет восстановлено. По информации агентства, в настоящее время в очереди находятся свыше 450 различных судов.

Ранее спасателям удалось освободить корабль после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given.

Ранее СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки. Также стало известно, что из-за затора в канале задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

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