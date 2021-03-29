В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке

В Москве правоохранители задержали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Отмечается, что им предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Специалисты Минпромторга будут находиться под арестом два месяца. Другие детали источник уточнять не стал.

В Хамовническом суде Москвы сообщили, что Бандуров и Гериев арестованы до 26 мая, меру пресечения пока не обжаловали.

В Минпромторге рассказали, что противоправные действия пресекли сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ России при содействии министерства.

«Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — сказали в ведомстве.

Статья, по которой предъявлено обвинение, предполагает лишение свободы от 7 до 12 лет, а также штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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