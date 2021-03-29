«Тинькофф банк» требует взыскать с МТС 1,1 млрд рублей

«Тинькофф банк» направил в Арбитражный суд Москвы иск к компании МТС («Мобильные телесистемы») с требованием взыскать 1,1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В качестве третьего участника в иске банка была указана Федеральная антимонопольная служба.

В тексте иска сказано об убытках банка в результате действий, связанных, как утверждается, со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке. Иск «Тинькофф» банка к МТС связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Позже источник на рынке сообщил агентству, что «Тинькофф» может направить иск другим операторам «большой четверки» после претензий к МТС.

«Аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам», — заявил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что основания для подачи иска в данной ситуации одинаковы для всех операторов.

Ранее стало известно, что за 2020 год прибыль «Группы Тинькофф» увеличилась до рекордных 44,2 млрд руб.