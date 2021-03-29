Капитана судна Ever Given обвинили в блокировке Суэцкого канала

Капитан судна-контейнеровоза Ever Given, который ранее заблокировал Суэцкий канал, ответственен за инцидент с этим кораблем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

По его словам, за то, что произошло, ответственность несет капитан корабля.

Мамиш также подчеркнул, что Суэцкий канал безопасен.

До этого он уведомил, что навигация по каналу возобновилась.

Ранее спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север в сторону озер.

Накануне стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given.

Ранее СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.