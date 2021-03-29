Египет пригрозил хозяевам контейнеровоза Ever Given требованием компенсации

Власти Египта потребуют компенсации от владельца судна Ever Given, которое на прошлой неделе заблокировало Суэцкий канал. Об этом РИА «Новости» сообщил советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Он уточнил, что в Суэцком канале началась навигация, буксируют суда.

«Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость», — заявил Мамиш.

Утром 29 марта стало известно, что контейнеровоз, заблокировавший движение в Суэцком канале, был снят с мели.

Позже СМИ сообщали о том, что судно снова встало на мель после частичного разворота. Затем Ever Given возобновил движение с помощью буксиров.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята неудачная попытка снять судно с мели во время прилива.