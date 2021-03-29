Хуснуллин рассказал, когда будет решена проблема обманутых дольщиков

Правительство намерено решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА «Новости».

По его словам, в стране было 200 тыс. обманутых дольщиков, проблемы 48 тыс. из них решили в 2020 году, еще 16 тыс. — в 2019 году.

«То есть мы в три раза больше за прошлый год приняли решений... Я считаю, что в 2023 году мы основной объем закончим», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в Москве почти все вопросы с обманутыми дольщиками уже закрыты.

Ранее в Счетной палате спрогнозировали, что в России может вырасти число обманутых дольщиков из-за участившихся случаев банкротства застройщиков на фоне последствий пандемии коронавируса. Одновременно стало известно, сколько денег выделено на решение проблем обманутых дольщиков.

Также российское правительство утвердило правила возврата средств материнского капитала для обманутых дольщиков.

В то же время на Кубани больше 500 обманутых дольщиков получили компенсацию.