Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

В Госдуме рассказали о сроках перехода на «высшую форму» рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль является «высшей формой денег». Он спрогнозировал, что в широкое пользование среди населения новая валюта может войти не позднее 2025 года.

Парламентарий предположил, что в конце следующего или в начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег. Он ожидает, что через два-три года цифровой рубль «плотно войдет» в расчеты россиян.

По словам депутата, переход на такую электронную валюту будет безопасной процедурой.

«В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение», — пояснил Аксаков в беседе с телеканалом RT.

Депутат отметил, что это фактически тот же рубль, но только в цифровой форме.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля. Позднее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах такой валюты.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.