В Госдуме рассказали о сроках перехода на «высшую форму» рубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль является «высшей формой денег». Он спрогнозировал, что в широкое пользование среди населения новая валюта может войти не позднее 2025 года.

Парламентарий предположил, что в конце следующего или в начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег. Он ожидает, что через два-три года цифровой рубль «плотно войдет» в расчеты россиян.

По словам депутата, переход на такую электронную валюту будет безопасной процедурой.

«В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение», — пояснил Аксаков в беседе с телеканалом RT.

Депутат отметил, что это фактически тот же рубль, но только в цифровой форме.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля. Позднее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах такой валюты.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.