Европейские порты готовятся к повышенному трафику из-за Суэцкого канала

Морские порты Западной Европы может ожидать повышенный трафик после разблокировки Суэцкого канала и начала движения по нему. Об этом сообщили в пресс-службе второго по объему перевозок порта Европы в бельгийском Антверпене, пишет РИА «Новости».

«Как только суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика», — сказал официальный представитель порта.

По его словам, в настоящий момент в порт Антверпена прибывает обычное число судов, задержанные около Суэцкого канала должны дойти до города в конце этой недели и начале следующей.

Утром 29 марта стало известно, что контейнеровоз, заблокировавший движение в Суэцком канале, был снят с мели.

Позже СМИ сообщали о том, что судно снова встало на мель после частичного разворота. Затем Ever Given возобновил движение с помощью буксиров.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята неудачная попытка снять судно с мели во время прилива.