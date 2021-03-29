Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с судном Ever Given случайностью

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа прокомментировал блокировку канала контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный инцидент является случайностью, он мог возникнуть по ряду причин. Среди них — технические причины и человеческая ошибка, уточнил представитель администрации канала.

«Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало», — отметил Рабиа.

Он добавил, что затор из кораблей могут устранить за три-три с половиной дня, а сам канал будет работать в круглосуточном режиме.

До этого представитель египетских властей Мохаб Мамиш назвал причину инцидента с блокировкой Суэцкого канала. По его словам, ответственность за инцидент с блокировкой канала лежит на капитане судна Ever Given.

В понедельник, 29 марта, спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север. Навигация по каналу возобновилась.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.