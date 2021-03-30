В Минэнерго объяснили подорожание бензина на фоне дешевеющей нефти

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил, почему в стране наблюдается рост цен на бензин при снижении нефтяных котировок на мировых рынках. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он перечислил три фактора, которые оказывают влияние на ценовой показатель топлива.

По его словам, первой причиной такой ситуации является то, что бензин в России продается в рублях. Замминистра уточнил, что обычно при росте нефтяных котировок происходит укрепление рубля. Однако Сорокин подчеркнул, что при подорожании нефти в марте курс рубля не укрепился.

В-вторых, как отметил замглавы ведомства темпы роста топливных цены в 2% практически не отличаются от уровня инфляции. По его словам, для сдерживания стоимости бензина в рамках инфляции и обеспечения предсказуемости рынка власти ввели специальный демпферный механизм.

«И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — сказал Сорокин.

Замглавы Минэнерго заключил, что ведомство не ожидает в ближайшее время дефицита бензина в России.

Ранее в Минэнерго отреагировали на сообщения о грядущем росте цен на бензин.