В России ожидается резкий рост цен на молоко

Эксперты заявили, что в России ожидается значительный рост цен на молоко, передают «Известия».

Ряд предпринимателей заявил, что ценовой показатель станет выше на 10–15% на фоне проведения экологического сбора. При этом правительство будет требовать с 1 января 2022 года от производителей утилизировать упаковку.

Замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова заявила, что подорожание молока может произойти, если сроки по введению дополнительного сбора не будут перенесены.

«В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%», — подчеркнула Петрова.

Издание отмечает, что на имя премьер-министра России Михаила Мишустина от Российского союза промышленников и предпринимателей было направлено соответствующее письмо о пересмотре.

Ранее в Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты.