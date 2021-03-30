В Кремле прокомментировали продление заморозки цен на сахар и масло

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на продукты, назвав ее филигранным процессом.

Как стало известно, 30 марта правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке», — сказал Песков.

Он также отметил, что этот вопрос также находится на контроле у АП.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года.