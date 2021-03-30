Saxo Bank прогнозирует падение рубля в июне

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал прогноз по валютному рынку и стоимости энергоносителей в 2021 году, согласно которому к середине года курс российской валюты упадет до 80 руб. за доллар и 96 руб. за евро, а цена на нефть марки Brent может составить $68 за баррель, сообщает ТАСС.

«К середине 2021 года американская валюта вырастет к российской, и за один доллар будут давать 80 руб., как и европейская — рубль упадет до отметки в 96 руб. за евро», — считают эксперты Saxo Bank.

Также вырастет цена на золото, которая составит 1850 долларов за унцию. Эксперты банка утверждают, что в 2021 году изменился инвестиционный климат.

«Все — от суверенных облигаций до корпоративных бондов инвестиционного уровня (IG) — быстро теряет ценность», — говорится в материале.

На вторник, 30 марта, курсы доллара и евро снижаются на фоне медленного роста стоимости нефтяных котировок.

Ранее стало известно, что рубль символически растет к доллару и евро.