ВТБ Лизинг в 2020 году стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам

ВТБ Лизинг возглавил рэнкинг РА Эксперт по объемам полученных лизинговых платежей за 2020 год, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник 30 марта. Так, клиенты перечислили компании 162,4 млрд. руб., что стало самым высоким показателем на рынке.

Кроме того, ВТБ Лизинг также стал лидером по объемам нового бизнеса по телекоммуникационному оборудованию, оргтехнике, компьютерам, предоставив клиентам в 2020 году подобного оборудования на сумму 9 млрд руб.

А вот объемы полученных за год лизинговых платежей у ВТБ Лизинг по итогам 2020 года снизились на 4%. Впрочем, такая динамика значительно лучше средней по рынку. Многие компании испытывали серьезные сложности в связи с ростом дефолтности по лизинговым договорам.

2020 год был непростым для лизинговой отрасли, отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Значительная доля клиентов столкнулась с проблемами, из-за которых не могла своевременно осуществлять платежи по договорам, — признал он. — Дефолтность сегодня до сих пор значительно выше показателей начала 2020 года. Мы ожидаем нормализации ситуации по реструктуризированным договорам во II квартале».

Однако 2020 год также открыл новые перспективы по целому ряду сегментов, констатирует Ивантер.

«Появилось большое количество новых клиентов из секторов, которые раньше мало или вообще не использовали инструмент лизинга. Мы активно искали такие направления в 2020 г. и старались предложить там интересные продукты и решения. Так, в 2020 году мы передали компаниям электронной торговли и доставки еды автомобили на сумму

около 3 млрд рублей. Сейчас у нас почти 800 таких клиентов», — отметил он.