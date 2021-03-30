Судно «Академик Черский» покинуло Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло Калининград, где оно проходило предэксплуатационные испытания, и сейчас движется в направлении территориальных вод Дании, где пройдет заключительный этап укладки труб газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

Сейчас в территориальных водах Дании работает российское судно «Фортуна», которое достраивает вторую ветку газопровода — Line B. Трубоукладчику «Академик Черский» предстоит возобновить укладку труб первой ветки «Северного потока 2» — Line A.

Ранее «Академик Черский» прибыл на испытания в Калининград. Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.