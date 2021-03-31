Кудрин оценил доступность мер соцподдержки для бедных россиян

Более 20% россиянам, живущим за чертой бедности, не доступна ни одна из существующих в России мер социальной поддержки. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 31 марта, передает РИА «Новости».

«В фокусе нашего внимания — снижение уровня бедности», — подчеркнул председатель СП.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель к 2030 году сократить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.

По словам Кудрина, большую роль в снижении рисков бедности в 2020 году сыграли пособия на детей, которые государство выплачивало россиянам в рамках антикризисных мер. Как отметил глава СП, без этих мер примерно на 2% уровень бедности в процентном отношении к населению был бы выше.

При этом он заявил о необходимости дополнительных мер для достижения показателей, установленных главой государства.

Ранее Кудрин заявил, что государство должно оказывать поддержку семьям в зависимости от их доходов, а не наличия детей.