Разработчики установили цены на российскую вакцину от коронавируса для животных

Отпускная цена со стороны разработчика российской вакцины против коронавирусной инфекции для животных составляет 588 рублей за две дозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, промежуток между первой и второй прививками — 21 день.

По словам Мелано, в Россельхознадзоре в первую очередь заинтересованы доступностью препарата и не преследуют коммерческие цели при его продаже.

«Россельхознадзор специально рекомендовал «ВНИИЗЖ» установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной», — сказала советник главы ведомства.

В среду, 31 марта, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Клинические испытания вакцины для животных стартовали в октябре предыдущего года. В них приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

В Россельхознадзоре сообщили, что несколько стран уже изъявили желание приобрести вакцину против коронавируса для животных.