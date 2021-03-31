В Германии депутат настаивает на введении моратория на «Северный поток — 2»

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство «Северного потока 2». Об этом он заявил в интервью WirtschaftsWoche.

«Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя», — сказал Байер в интервью.

Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. Он высказался в защиту сильной Европы и против изоляции стран ЕС от США.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил об увеличении санкций в отношении «Северного потока — 2».

26 марта глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в этом году.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.