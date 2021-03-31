Предприниматели России предложили отменить визы для въезда в Россию иностранцам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить визы для въезда в Россию иностранных граждан, в том числе европейцев. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время действуют ограничения на въезд на российскую территорию в связи с пандемией коронавируса.

Так он прокомментировал возможное распространение на все регионы РФ действие электронных виз.

Титов отметил, что граждане других стран могут попасть в Россию, например, для прохождения лечения в отечественных медицинских организациях или чтобы присмотреть за заболевшими близкими родственниками.

Оформление единых электронных виз, порядок оформления которых был утвержден в ноябре прошлого года, из-за пандемии коронавируса приостановлено. После снятия введенных ограничений оформить электронную визу, предназначенную для краткосрочного пребывания на территории России, смогут граждане 52 государств.

Ранее сообщалось, что электронная виза для въезда в РФ может стать многократной.