С 1 апреля в РФ проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля на 3,4% проиндексируют пенсии по гособеспечению, в том числе социальные пенсии, передает РИА «Новости».

Таким образом, ее средний размер составит 10,2 тысячи рублей.

Индексация коснется 3,9 млн граждан, которые получают соответствующие выплаты. На увеличение субсидий направят 12,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Социальные пенсии могут получать россияне, которые имеют недостаточно высокий трудовой стаж для получения тех же выплат на страховой основе.

При этом у тех граждан, у кого социальная пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, имеется социальная доплата, позволяющая увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

В Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что вместе с социальными будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны (ВОВ), награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, а также ряда других категорий граждан.

В зависимости от вида пенсии прибавка после индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит 10,2 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. рублей, а сумма таких выплат инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тыс. рублей.

Пенсия участников ВОВ, получающих одновременно как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению, в среднем увеличится до 42 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, которые также получают две пенсии, после индексации возрастет в среднем до 32,9 тысячи рублей.

Проиндексированные выплаты будут начисляться пенсионерам с 3 апреля согласно обычному графику доставки.