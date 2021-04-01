«Известия» сообщили о приостановке продаж сахара с заводов в российские магазины

Торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене, пишут «Известия», ссылаясь на два источника на рынке.

Как сообщает издание, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг. То есть по 36 рублей за 1 кг, говорится в материале.

Как объяснил собеседник издания, после этого заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию, так как с 1 апреля они смогут получать субсидии.

Другой источник рассказал, что производители отказываются подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, в результате постепенно сокращаются запасы сахара на распределительных центрах компаний.

При этом в Минсельхозе РФ заявили газете, что ситуация остается стабильной.

Ранее СМИ писали, что в России ретейлеры пожаловались на трудности с закупкой сахара на фоне возросшего на него спроса.