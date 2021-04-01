Минсельхоз прокомментировал ситуацию с сахаром в России

В Минсельхоза России заявили, что текущая ситуация на рынке сахара стабильна, возникновения дефицита этой продукции не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% отечественного рынка, реализовывают свои обязательства и отгружают продукцию в необходимом объеме.

По данным министерства, все сахарные заводы, участвовавшие в соглашении, планируют заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, благодаря чему они получат субсидию, также дополнительно сократятся издержки.

1 апреля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. По данным издания, соответствующая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля.