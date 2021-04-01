ФАС не подтвердил нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтверждает нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в России. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что служба внимательно следит за тем, чтобы никто не нарушал соглашение об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок.

Результаты мониторинга, проводимые ФАС, показали, что соглашения соблюдаются. В ведомстве подчеркнули, что риски дефицита сахара в стране отсутствуют.

Ранее в Минсельхоза России заявили, что текущая ситуация на рынке сахара стабильна, возникновения дефицита этой продукции не будет.

1 апреля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. По данным издания, соответствующая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля.