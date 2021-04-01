Глава департамента Минпромторга задержан в Москве

В Москве в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский», — заявил собеседник агентства.

Он дополнил, что следствие собирается ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

Агентство пишет, что в Минпромторге подтвердили факт следственных действий в отношении Серватинского. В министерстве добавили, что госслужащие должны проявлять ответственность и действовать строго в рамках закона.

29 марта два чиновника Минпромторга были задержаны по делу о крупной взятке. Это специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Андрей Бандуров и Сослан Гериев.