Оператор «Севпотока – 2» сообщил об активности военных кораблей в зоне строительства

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG отмечает повышенную активность военных кораблей и гражданских судов в зоне укладки труб, сообщил директор филиала компании Андрей Минин. Его слова приводит ТАСС.

«После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода «Северный поток – 2» в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств», – рассказал Минин.

По его словам, действия судов «зачастую носят явно провокационный характер».

Представитель компании пояснил, что при реализации подобных проектов устанавливается зона безопасности, размер которой составляет 1,5 мили (около 2,4 км). Заходить в эту зону могут только суда, участвующие в строительстве.

«Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств», – отметил Минин.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что газопровод завершен на 95%.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.